RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás confirmou nesta sexta-feira (13) a morte de Benício Araújo Machado, 8, segundo filho do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, 40. O menino estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual da cidade desde a noite de quarta-feira (11), quando foi baleado pelo pai, e morreu no final da tarde.

O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, 12, morreu ainda na quinta-feira (12) após ser atingido pelos disparos.

Segundo a investigação, Thales atirou contra os dois filhos no condomínio onde a família morava, na madrugada de quinta, e se matou em seguida. Com a morte do caçula, o caso passou a ser tratado como duplo homicídio seguido de suicídio.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara. Até o momento, segundo a corporação, não há indícios de participação de terceiros.

Durante o enterro de Miguel, no fim da tarde de quinta-feira, a mãe do menino, Sarah Araújo, deixou o cemitério antes do encerramento da cerimônia após relatos de ameaças, segundo testemunhas que pediram para não ser identificadas. De acordo com o portal Mais Goiás, ela precisou de escolta para participar da despedida.

Ainda segundo o site, Sarah entrou no cemitério sob proteção, e o carro que a transportava parou em frente ao local do sepultamento. Amparada por familiares e amigos, acompanhou o cortejo, que teve início às 17h50.

O corpo de Benício será velado a partir das 7h deste sábado (14), na casa do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. O enterro está previsto para o Cemitério Avenida da Saudade, mas o horário ainda não havia sido definido até a última atualização desta reportagem.

Thales era genro do prefeito. Horas antes do crime, publicou nas redes sociais um vídeo ao lado dos filhos, declarando amor aos dois.

A Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de três dias. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), manifestou pesar nas redes sociais e afirmou que irá à cidade para prestar solidariedade à família.