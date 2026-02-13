SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp tem 180 dias para fazer desassoreamento nos rios Tietê e Pinheiros e deverá destinar R$ 1,5 milhão a um fundo de clima de SP por causa de vazamento de esgoto em decorrência de obras de recuperação de um coletor de esgoto na região da ponte Atílio Fontana.

Foi nessa área que surgiu um buraco em abril do ano passado, que passou por diferentes obras e só deve ser resolvido neste ano.

A chamada medida compensatória foi divulgada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na tarde desta sexta-feira (13). Em seis meses, a empresa deverá realizar uma série de ações voltadas para a recuperação ambiental das áreas afetadas pelo problema.

Entre elas estão o desassoreamento em trechos dos rios Tietê e Pinheiros no volume equivalente ao esgoto vazado. O dinheiro previsto na medida é oriundo, diz a Cetesb, de multas impostas à Sabesp e vai para o Finaclima SP, um fundo estadual voltado para restauração ambiental.

A Sabesp afirma que concluiu as obras do interceptor e que a medida compensatória faz parte de um conjunto de melhorias no saneamento, e diz que a recuperação dos rios Tietê e Pinheiros é prioridade. "O novo contrato de concessão da Companhia prevê aproximadamente R$ 23 bilhões em investimentos voltados à revitalização do rio Tietê e de seus afluentes, com foco na ampliação da coleta e do tratamento de esgoto, na modernização de infraestruturas críticas e na eliminação de gargalos históricos."

O buraco se formou em 10 de abril do ano passado após uma chuva forte e chegou a ser fechado, mas voltou a aparecer um mês depois. Desde então, os prazos para a resolução do problema foram sendo modificados até a conclusão da obra.

O interceptor é uma tubulação grande, com 2,50 metros de diâmetro, que recebe e transporta esgoto de coletores menores. Nesse caso, é considerada pela companhia a artéria principal da empresa e fica a 18 metros de profundidade, sendo responsável por transportar o esgoto de diferentes bairros para a estação de tratamento em Barueri, na Grande São Paulo.