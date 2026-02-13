SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 57 anos é suspeito de matar a ex-esposa, também brasileira, a facadas e depois se esfaquear na noite de quinta-feira (12) em uma casa em Farmingville, na região de Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos.

Policiais foram acionados para atender uma ocorrência de incidente doméstico às 20h15 (horário local). A vítima, identificada como Adriana Barbosa, 46, e o suspeito, Marcos Marques-Leal, foram encontrados na residência com ferimentos de faca, informou o canal News12 Long Island.

Um adolescente estava na casa durante o ataque e também ficou ferido. A relação dele com a vítima e o suspeito não foi divulgada pelas autoridades locais.

A brasileira foi levada ao Hospital Universitário de Stony Brook, onde foi declarada morta. O adolescente também foi encaminhado para a unidade de saúde, mas não corre risco de morte.

Suspeito também foi encaminhado ao Hospital Universitário de Stony Brook para tratar ferimentos graves. O estado de saúde dele não foi informado. Não há informações sobre a motivação do crime.

Detetives da divisão de homicídios acusaram Marcos de homicídio em segundo grau. Ele também responderá por desacato à autoridade e por colocar em risco o bem-estar de um menor de 18 anos. O brasileiro deve ser julgado pelo crime posteriormente.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

