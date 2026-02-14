O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o pai da adolescente Isabela Miranda Borck, 17.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MP-SC apontou que o homem de 53 anos sequestrou, matou e ocultou o corpo de Isabela. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele cometeu o crime para se vingar após ser condenado em novembro de 2025 a 16 anos de prisão por estuprar a filha.

A denúncia foi apresentada pela promotora de Justiça Micaela Cristina Villain, da 1ª Promotoria de Justiça de Itajaí. Segundo ela, a jovem foi sequestrada na madrugada de 30 de novembro, dias depois da condenação do pai.

A promotora afirma que o acusado teria utilizado um dispositivo de eletrochoque para ameaçar e dominar a vítima. Em seguida, a adolescente foi colocada em um carro e levada para um local ermo na zona rural de Itajaí.

O corpo de Isabela foi transportado até um sítio de propriedade do pai em Caraá (RS). Ele teria ocultado o cadáver em uma valeta em área de mata fechada, cobrindo-o com lona e pedras. O corpo foi achado em 16 de janeiro.

A denúncia aponta ainda o uso de meio cruel e de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Entre eles a imobilização com abraçadeiras plásticas e a utilização de fita adesiva. O MP pede que o acusado seja levado a julgamento pelos crimes de sequestro, feminicídio e ocultação de cadáver.

O pai da adolescente está preso em Itajaí desde dezembro sob a suspeita de envolvimento no crime. Ele foi localizado no dia 18 daquele mês em Maracaju (MS), após investigação da Polícia Civil. Ação envolveu policiais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.