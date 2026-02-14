SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O comandante da lancha de passageiros que naufragou em Manaus foi detido pela Polícia Civil ontem à noite. Ao menos duas pessoas morreram e sete estão desaparecidas.

O responsável pelo comando da lancha estava entre as pessoas resgatadas após o naufrágio. Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos.

A lancha afundou ontem à tarde próximo ao Encontro das Águas, em Manaus, e os passageiros ficaram à deriva. Segundo o Corpo de Bombeiros, 71 pessoas foram resgatadas com vida.

A embarcação era operada pela empresa Lima de Abreu Navegações. Em nota, a empresa afirmou ter adotado as providências emergenciais cabíveis desde o primeiro momento, sendo prioridade prestar assistência às vítimas e familiares.

A lancha que afundou saiu de Manaus e tinha como destino a cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do estado. No Encontro das Águas, uma atração turística da capital amazonense, o Rio Negro e o Rio Solimões correm lado a lado por quilômetros sem se misturar.

Ao menos duas pessoas morreram no naufrágio, divulgou o governo estadual. A secretaria estadual de saúde disse ao UOL que um paciente recebido no Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, em Manaus, chegou sem vida à unidade de saúde. O nome e idade não foram divulgados. A pasta declarou que a rede está preparada para receber outros pacientes e que outras informações serão repassadas conforme o andamento do resgate. Não há informações sobre a segunda vítima.

Uma operação de resgate e salvamento foi realizada ontem para localizar os passageiros desaparecidos. O governo amazonense informou que 25 bombeiros mergulhadores, com três embarcações, três ambulâncias e dois drones são usados na operação. A corporação informou que as buscas serão retomadas hoje de manhã.

Governador declarou acompanhar de perto a ocorrência. Wilson Lima (União) divulgou ter pedido a atuação integrada do Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança para realizar o suporte necessários às vítimas. O governador disse monitorar a situação.

Marinha informou que o Comando do 9º Distrito Naval tomou conhecimento do naufrágio. Segundo a instituição, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental está com uma equipe no local para realizar a apuração da ocorrência e uma aeronave sobrevoa a área para localizar passageiros.