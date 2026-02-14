SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha em uma linha de transmissão na região de Mairiporã provocou um apagão na noite desta sexta-feira (14) em cidades da região metropolitana de São Paulo.

Moradores de Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cabreúva ficaram sem energia elétrica após um temporal, com rajadas de vento, atingir a região.

A transmissora ISA Energia Brasil informou, por meio de nota, que equipes trabalham em conjunto com a concessionária Elektro NeoEnergia, que atende os municípios, para restabelecer o fornecimento.

A Neoenergia informou que houve o desligamento da linha de transmissão operada pela empresa ISA Energia, o que impactou as subestações que atendem os municípios. A empresa disse que mobilizou suas equipes e acionou os órgãos competentes.

O problema começou às 19h35. A chuva forte também provocou quedas de árvores e alagamentos na região.

Em nota, a Prefeitura de Franco da Rocha informou que não há prazo para o restabelecimento da energia na cidade.

Já em Francisco Morato a prefeitura disse que acompanha a situação junto às operadoras. "Pedimos a compreensão da população", afirma nota oficial.