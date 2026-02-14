Este sábado (14) de Carnaval no Rio de Janeiro será aberto pelo tradicional bloco Cordão da Bola Preta no circuito de megablocos na Rua Primeiro de Março, no Centro. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 1918 e é o mais antigo da cidade. 

A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca. A capital espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. 

Veja a programação dos blocos neste sábado (14):

CORDÃO DA BOLA PRETA

Hora: 07:00 Endereço: R. Primeiro de Março, 33 Centro

BANDA DE IPANEMA

Hora: 15:00 Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 Ipanema

BLOCO DO BARBAS 

Hora: 11:00 Endereço: R. Arnaldo Quintela, 120 Botafogo

MULTIBLOCO

Hora: 07:00 Endereço: Av. Henrique Valadares, 75, Centro

BLOCO AMIGOS DA ONÇA

Hora: 07:00 Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3

BLOCO EXAGERADO 

Hora: 07:00 Endereço: Praça Tiradentes Centro

BLOCO BRASIL 

 Hora: 13:00 Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1 Leme

BLOCOBUSTER

Hora: 07:00 Endereço: Praça Almirante Júlio de Noronha, 1 Leme

BLOCO FLOR DE LIS

 Hora: 13:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula Centro

BLOCO ESCANGALHA 

Hora: 08:00 Endereço: Rua Pacheco Leão, 20 Jardim Botânico

CORDÃO DA BOLA LARANJA

Hora: 09:00 Endereço: Rua Jerônimo Barbalho Campo Grande

CÉU NA TERRA 

Hora: 07:00 Endereço: R. Almirante Alexandrino, 89 Santa Teresa

BLOCO DA TERREIRADA

Hora: 12:00 Endereço: Quinta da Boa Vista Av. Pedro II, s/n São Cristóvão

CARIOCA DA GEMA 

Hora: 15:00 Endereço: R. dos Arcos, 24 Lapa

BLOCO DO FORRÓ DA TAYLOR

Hora: 07:00 Endereço: Largo São Francisco de Paula, 50 Centro

BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA 

Hora: 16:00 Endereço: R. Pernambuco, 886 Encantado

ORDINÁRIOS ELÉTRICOS 

Hora: 13:00 Endereço: Avenida. Infante Dom Henrique, 10 Flamengo

BATUQUEBATO 

Hora: 13:00 Endereço: Praça Tiradentes, 28 Centro

FOGO NA CUECA 

Hora: 12:00 Endereço: Praça Edmundo Bitencourt, 721 Copacabana

GRBC QUEM ME VIU MENTIU 

Hora: 13:00 Endereço: Praia do Zumbi, 25 Ilha do Governador

SOUL DA GEMA 

Hora: 12:00 Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3360 Barra da Tijuca

BLOCO CARNAVALESCO VERDE E BRANCO DO ZUMBI

Hora: 09:00 Endereço: R. Peixoto de Carvalho Zumbi, Ilha do Governador

BANDA DO CHOPPINHO DA PAULA FREITAS 

Hora: 12:00 Endereço: Avenida Atlântica, 2134 Copacabana

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO TIGRE DO MÉIER  

 Hora: 14:00 Endereço: Travessa Miracema, 29 Méier

ENREDO DO MEU SAMBA 

Hora: 12:00 Endereço: Travessa dos Tamoios, 45 Flamengo

CORDÃO ALEGRIA DA TIJUCA

Hora: 16:00 Endereço: R. Afonso Pena, 10 Tijuca

BLOCO DO BECO DO RATO 

Hora: 10:00 Endereço: R. Joaquim Silva, 11 Lapa

BLOCO CARNAVALESCO BAMBAS DO CURUZU 

Hora: 16:00 Endereço: R. Curuzu São Cristóvão

CHORA 10 

Hora: 16:00 Endereço: R. São Miguel, 430 Tijuca

CORDÃO DO PRATA PRETA 

Hora: 16:00  Endereço: Praça da Harmonia Gamboa

G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA 

Hora: 14:00 Endereço: R. Djalma Dutra, 262 Pilares

DNA SUBURBANO 

Hora: 15:00 Endereço: Estrada do Portela, 165 Madureira

G.R.B.C. ACONTECEU 

Hora: 16:00 Endereço: Largo das Neves, 412 Santa Teresa

BLOCO DA AMIZADE 

Hora: 19:00 Endereço: Praia Recôncavo, 432 Sepetiba

BLOCO DO TAMANCO

Hora: 11:00 Endereço: R. D, 19 Padre Miguel

BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU

Hora: 18:00 Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 Tijuca

BUMBABLOCO

Hora: 13:00 Endereço: R. Sacadura Cabral, 102 Saúde

BLOCO DO TIO TONHO 

Hora: 16:00 Endereço: R. Caungula, 217 Jacarepaguá

BLOCÃO DA BARRA 

Hora: 09:00 Endereço: Praça do Ó, Barra da Tijuca

BLOCO REBARBAS 

Hora: 14:00 Endereço: Rua da Passagem, 69 Botafogo

MULHERES BRILHANTES 

Hora: 16:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 Vila Isabel

CANTINHO DO URUBU 

Hora: 09:00 Endereço: R. Manuel Marques, 45 Turiaçú

BLOCO DO CAMELO 

Hora: 16:00 Endereço: Praia José Bonifácio, 83 Ilha de Paquetá

BLOCO DO QUILOMBO DA GLÓRIA

Hora: 15:00 Endereço: R. Cândido Mendes, 320 Glória

BLOCO ESQUENTA DE PADRE MIGUEL 

Hora: 17:00 Endereço: Travessa Santo Agostinho, 17 Padre Miguel

BLOCO POMBO CORREIO 

Hora: 14:00 Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 219 Vila Isabel

RODA MAS NÃO SAI 

Hora: 14:00 Endereço: Praça Presidente Aguirre Cerda, 17 Centro

A BANDA DO LARGO DA SEGUNDA FEIRA 

Hora: 16:00 Endereço: Rua Conde de Bonfim, 25 Tijuca

EXALTAÇÃO AO SAMBA DE ENREDO NO ARMAZÉM SENADO

Hora: 10:00 Endereço: Avenida Gomes Freire, 256 Centro

TIGRE DO COQUEIRO 

Hora: 17:00 Endereço: Rua Barros de Alarcão, 283 Pedra de Guaratiba

ALTA PRESSÃO

Hora: 12:00 Endereço: R. Coronel. Agostinho, 161 Campo Grande

BLOCO DO SERRAGENS 

Hora: 12:00 Endereço: R. Adelaíde Alambari, 85 Ilha de Paquetá

B.C. CIGANAS FEITICEIRAS DE OLARIA 

Hora: 17:00 Endereço: R. Paranhos, 726 Olaria

BLOCO RIO2AMORES 

Hora: 16:00 Endereço: Rua Mário Agostinelli, 155 Barra Olímpica

BLOCO CARNAVALESCO CACHACEIROS DO ÚNICO

Hora: 18:00 Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 Engenho Novo

BLOCO CARNAVALESCO VINIL SOCIAL DA ABOLIÇÃO  

Hora: 14:00 Endereço: R. Afonso Ferreira, 270 Engenho de Dentro

BLOCO DO CORSO 

Hora: 16:00 Endereço: R. Pinheiro Freire, 40 Ilha de Paquetá

