SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como nesta sexta-feira (13), quando a temperatura máxima atingiu 34,3°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, o sábado (14) deve ser mais um dia quente na região metropolitana da capital, principalmente, para os foliões que resolverem seguir os blocos de Carnaval pelas ruas.

De acordo com a Climatempo, o sol deve brilhar com intensidade entre algumas nuvens no decorrer do dia e a temperatura máxima pode atingir os 33°C.

Devido ao calor, existe a possibilidade de ocorrer pancadas isoladas de chuva em algumas regiões do município. E quando houver, a tendência é que seja precipitação típica de verão com risco baixo a moderado de raios e de rajadas de vento com até 60 km/h.

Para os desfiles das escolas de samba, no Anhembi, a previsão indica tempo firme durante a noite, com algumas nuvens, mas sem expectativa de chuva. A tendência é de clima relativamente quente, com temperatura entre 21°C e 23°C.

Já durante a madrugada do domingo (15), o tempo deve seguir firme, com algumas nuvens e também sem expectativa de chuva, com temperatura entre 20°C e 22ºC.

Para quem resolveu passar o sábado no litoral, o dia deve ser agradável, com calor na faixa dos 29°C ou 30°C e com possibilidade de chuva isolada à tarde em todos os locais. No litoral norte, a tendência é de precipitação ainda mais leve, deixando o sol predominar a maior parte do tempo.

Itanhaém - 24°C a 28°C - possibilidade de chuva de verão à tarde

Praia Grande - 23°C a 29°C - possibilidade de chuva de verão à tarde

Santos - 23°C a 29°C - possibilidade de chuva de verão à tarde

Guarujá - 24°C a 29°C - possibilidade de chuva de verão à tarde

Bertioga - 24°C a 29°C - possibilidade de chuva de verão à tarde

São Sebastião - 23°C a 30°C - chance de chuva fraca

Ubatuba - 21°C a 28°C - chance de chuva fraca

Caraguatatuba - 23°C a 29°C - chance de chuva fraca

No interior do estado, a previsão para este sábado também é de calor, mas com a diferença que não deve chover. O céu pode até ficar nublado, mas sem precipitação.

Sorocaba - 20°C a 31°C

Campinas - 21°C a 31°C

Bauru - 21°C a 34°C

Ribeirão Preto - 19°C a 31°C

Franca - 17°C a 28°C

São José do Rio Preto - 21°C a 32°C

Presidente Prudente - 22°C a 34°C

Araçatuba - 22°C a 34°C