Conforme explicou, existe, por trás do balangandã, uma história de identidade, rebeldia e transgressão, que é protagonizada por mulheres pretas que, com o ganho diário, acumularam joias transmutadas em uma espécie de poupança.

Possibilitaram que tivessem um acesso a uma liberdade construída por elas mesmas, e não uma concedida, como reproduz a maior parte do imaginário sobre a liberdade negra no Brasil, pontuou.

Para o carnavalesco, ao ser afirmativo, este é um enredo que tem um caráter pedagógico por olhar para esta história de luta e transgressão com interesse de popularizar uma ideia que pode ser motivo de orgulho para uma comunidade".

Na visão de Leandro, a Maricá é uma escola que, cada vez mais, entende a importância do seu território e da participação da comunidade na construção dessa ideia.

Toda escola de samba, todo projeto de carnaval é, antes de qualquer coisa, uma ideia e, quando uma ideia é abraçada por muitas pessoas com a intenção de defender um território, essa ideia vai se agigantando, disse.

A Maricá traz a ideia de investimento aplicado ao carnaval, mas, sobretudo, traz a ideia de uma comunidade que cada vez mais toma partido, pega a escola no colo com a intenção de fazer parte dessa história, fazer parte dessa ideia, de fazer com que essa ideia dê certo, completou.

Estrela solitária da avenida

A escola de samba Botafogo Samba Clube, criada em 2018, estreou na Série D, no ano seguinte, desfilando na Passarela Popular do Samba da Intendente Magalhães, na zona norte do Rio.

Depois de ascender à Série Prata, chegou a Ouro em 2025, se tornando a primeira escola ligada a um time de futebol a desfilar na Marquês de Sapucaí.

Como no escudo do clube, o pavilhão da escola tem uma estrela branca em fundo preto, que costuma ser chamada de Estrela Solitária.

O enredo para 2026 é O Brasil que floresce em arte, uma homenagem ao mestre do paisagismo Roberto Burle Marx, que foi desenvolvido pelos carnavalescos Raphael Torres e Alexandre Rangel.

Torres contou que, quando entraram na escola e conversaram sobre qual seria enredo, disseram que não queriam uma temática que tivesse ligação com o time ou com personagens ligados ao Botafogo.

Queríamos um enredo que pudesse nos dar liberdade de carnavalizar, mostrar um colorido na escola. De início, foi aceito, e conseguimos colocar essa linda homenagem a Roberto Burle Marx, disse Raphael Torres em áudio encaminhado pela assessoria da escola.