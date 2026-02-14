SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Álvaro Moisés, professor titular de Ciência Política da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP (Universidade de São Paulo), morreu nesta sexta-feira (13), aos 81 anos.

O cientista político foi um dos fundadores do PT (Partido dos Trabalhadores), partido do qual tornou-se crítico nos últimos anos.

José Álvaro se afogou, por volta de 17h40, na praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

Segundo o Grupo de Bombeiros Marítimos, ele foi encontrado inconsciente, na faixa de areia.

As equipes fizeram manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na praia, até a chegada da equipe médica. Mesmo após a continuidade dos procedimentos avançados de reanimação, ele não resistiu. A morte foi constatada ainda no local pela equipe de saúde.

A ABCP (Associação Brasileira de Ciência Política) lamentou a morte e afirmou que José Álvaro foi uma das principais referências da Ciência Política brasileira, com contribuições fundamentais para os estudos sobre democracia, instituições políticas, cultura política e qualidade da democracia.

"Sua trajetória acadêmica, marcada pelo rigor intelectual e pelo compromisso com a vida pública, deixa um legado incontornável para a área e para gerações de pesquisadoras e pesquisadores. Neste momento de tristeza, a ABCP manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos(as), colegas e estudantes", traz trecho da nota.