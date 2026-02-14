SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grave acidente entre um veículo de passeio e uma carreta causou a morte de três pessoas no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado (14).

A via está parcialmente interditada na altura do km 42, na pista sentido Perus, e há congestionamento de cerca de 4 km.

De acordo com a SPMar, concessionária que administra o trecho, por volta de 5h30, um Fiat Uno seguia pela faixa 1 da rodovia, quando perdeu o controle da direção e bateu na barreira de concreto no canteiro central.

Na sequência, o carro atravessou as três faixas, colidiu com a barreira metálica do acostamento e capotou. Uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu parar e bateu no veículo, arrastando-o por cerca de 50 metros, segundo a SPMar.

O acidente causou a morte de três pessoas que estavam no Fiat Uno. Um quarto passageiro do veículo ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Geral de Itapecerica.

Os corpos e os veículos permanecem no local à espera da perícia.

O motorista da carreta não se feriu.