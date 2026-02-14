O Carnaval do Rio de Janeiro não se resume aos desfiles do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em 2026, a Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da capital fluminense, volta a ocupar papel central na festa.

Desfilarão nela as escolas das Séries Prata e Bronze e do Grupo de Avaliação. Ao todo, 73 agremiações participam da programação, distribuída entre os dias 14 e 21 de fevereiro. A TV Brasil vai trasmitir os desfiles da Série Prata, nos dias 15 e 16 de fevereiro, na TV aberta e no YouTube.

Conhecida como Passarela Popular do Samba, a Intendente Magalhães se consolidou, desde os anos 1990, como espaço estratégico para escolas fora do circuito da elite do carnaval.

A concentração das agremiações acontece no bairro do Campinho, área historicamente ligada ao samba e a importantes comunidades carnavalescas.

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município do Rio, a avenida preserva um formato de desfile marcado pela proximidade entre público e escolas, com famílias acompanhando as apresentações das calçadas e arquibancadas populares.

A Série Prata ocupa posição central na hierarquia do carnaval carioca. Funciona como elo entre os grupos de base e a Série Ouro, disputada na Sapucaí, oferecendo duas vagas de acesso em 2026.

Entre as escolas que desfilam neste ano estão duas agremiações que já integraram o Grupo Especial: São Clemente e Tradição. Rebaixadas nos últimos anos, elas buscam a retomada a partir da Intendente.