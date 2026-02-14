O Carnaval do Rio de Janeiro não se resume aos desfiles do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em 2026, a Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da capital fluminense, volta a ocupar papel central na festa.

Desfilarão nela as escolas das Séries Prata e Bronze e do Grupo de Avaliação. Ao todo, 73 agremiações participam da programação, distribuída entre os dias 14 e 21 de fevereiro. A TV Brasil vai trasmitir os desfiles da Série Prata, nos dias 15 e 16 de fevereiro, na TV aberta e no YouTube.

Conhecida como Passarela Popular do Samba, a Intendente Magalhães se consolidou, desde os anos 1990, como espaço estratégico para escolas fora do circuito da elite do carnaval.

A concentração das agremiações acontece no bairro do Campinho, área historicamente ligada ao samba e a importantes comunidades carnavalescas.

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município do Rio, a avenida preserva um formato de desfile marcado pela proximidade entre público e escolas, com famílias acompanhando as apresentações das calçadas e arquibancadas populares.

A Série Prata ocupa posição central na hierarquia do carnaval carioca. Funciona como elo entre os grupos de base e a Série Ouro, disputada na Sapucaí, oferecendo duas vagas de acesso em 2026.

Entre as escolas que desfilam neste ano estão duas agremiações que já integraram o Grupo Especial: São Clemente e Tradição. Rebaixadas nos últimos anos, elas buscam a retomada a partir da Intendente.

 

Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 Carnaval da Intendente Magalhães reúne escolas das Séries Prata, Bronze e Grupo de Avaliação. Foto: RAFAEL CATARCIONE/RIOTUR

Carnaval da Intendente Magalhães reúne escolas das Séries Prata, Bronze e Grupo de Avaliação. Foto: RAFAEL CATARCIONE/RIOTUR

Pertencimento

Para Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor e ativista cultural do Rio de Janeiro, a Intendente Magalhães representa um espaço onde o samba se apresenta de forma mais próxima de suas origens:

Eu sempre digo e reafirmo que escola de samba não é como time de futebol. A escola de samba é o retrato de uma comunidade que vai para a avenida se mostrar, afirma.

Segundo ele, o desfile na Intendente é menos glamoroso do que na Sapucaí, mas carrega um sentido mais profundo de pertencimento.

O que se faz ali é muito mais amor à agremiação, é muito mais dedicação ao carnaval, muitas vezes por uma questão ideológica, em relação ao samba, e não propriamente para virar estrela.

Marquinhos avalia que a presença de escolas tradicionais, como São Clemente e Tradição, engrandece os desfiles e reforça o caráter popular da passarela.

Quando uma escola que já teve o glamour do Grupo Especial vai para a Intendente, isso valoriza o desfile que acontece ali, que é muito mais raiz. Você acaba vendo o samba na sua essência, algo que muitas vezes se perde na avenida principal, diz.

Para ele, há um conflito de paradigmas na forma como os quesitos são julgados nos grupos de elite.

Algo que veio do terreiro, da forma de dançar e de se expressar, acaba sendo avaliado com critérios mais próximos do balé clássico. Isso gera um distanciamento.

 

Desfile na Avenida Intendente Magalhães é mais próximo do público Foto: Vladimir Platonow/Agência Brasil

O artista também destaca o papel simbólico da Intendente como espaço de reencontro.

Quando uma escola cai, eu sempre desejo que aquele espírito da música do Martinho da Vila, de renascer das cinzas, tome conta".

"Desfilar na Intendente pode ser um momento de se reencontrar com os verdadeiros valores, com a vida da comunidade, para um dia voltar ao Especial. Não é demérito nenhum. Pelo contrário, ali ainda se vê muita coisa enraizada".

Na avaliação de Marquinhos, o impacto do carnaval na Intendente vai além dos desfiles.  Ele destaca que a região em que fica a avenida sempre foi elo de grandes escolas, como Portela e Império Serrano, e que a presença do carnaval transforma o território.

"Em dias normais, a Intendente é uma via de passagem. No carnaval, vira um espaço de alegria, de ocupação e até de mais segurança. Quanto mais povoado, mais seguro, afirma.

Ele lembra que muitos espectadores não têm condições de ir à Sapucaí e encontram na Intendente a oportunidade de assistir ao samba tradicional. Hoje a cidade já reconhece: é ali que tem desfile de escola de samba.

Confira a programação completa dos desfiles da Intendente Magalhães

Federação dos Blocos - Grupo 1

Sábado 14 de fevereiro

  • Birita Mas Não Cai 20h
  • Império do Gramacho 20h50
  • Vai Barrar? Nunca! 21h40
  • Cometas do Bispo 22h30
  • Unidos do Alto da Boa Vista 23h20
  • União da Ponte 00h10
  • Novo Horizonte 01h
  • Renascer de Vaz Lobo 01h50
  • Unidos do Bandeirantes 02h40
  • Do Barriga 03h30

Série Prata, com transmissão da TV Brasil

Domingo 15 de fevereiro

  • Mocidade Unida do Santa Marta 18h
  • Arrastão de Cascadura 18h40
  • Tubarão de Mesquita 19h20
  • Renascer de Jacarepaguá 20h
  • União do Parque Curicica 20h40
  • Independente da Praça da Bandeira 21h20
  • Chatuba de Mesquita 22h
  • Vizinha Faladeira 22h40
  • Unidos de Lucas 23h20
  • Independentes de Olaria 00h
  • Tradição 00h40
  • Lins Imperial 01h20
  • União de Jacarepaguá 02h
  • Acadêmicos do Cubango 02h40

Segunda-feira 16 de fevereiro

  • Império da Tijuca 18h
  • Flamanguaça 18h40
  • Feitiço Carioca 19h20
  • Siri de Ramos 20h
  • Acadêmicos da Abolição 20h40
  • Império de Nova Iguaçu 21h20
  • São Clemente 22h
  • Acadêmicos do Dendê 22h40
  • Acadêmicos do Engenho da Rainha 23h20
  • Unidos de Santa Tereza 00h
  • Acadêmicos da Rocinha 00h40
  • Acadêmicos de Santa Cruz 01h20
  • Alegria do Vilar 02h
  • Leão de Nova Iguaçu 02h40
  • Império da Uva 03h20

Grupo de avaliação

Terça-feira  17 de fevereiro

  • Mocidade Unida da Cidade de Deus 18h
  • Império Ricardense 18h40
  • Raça Rubro-Negra 19h20
  • Império da Resistência 20h
  • Mocidade Independente de Inhaúma 20h40
  • Acadêmicos da Pedra Branca 21h20
  • Difícil é o Nome 22h
  • Gato de Bonsucesso 22h40
  • Arame de Ricardo 23h20
  • Acadêmicos de Madureira 00h
  • Renascer de Nova Iguaçu 00h40
  • Coroado de Jacarepaguá 01h20
  • Delírio da Zona Oeste 02h
  • Unidos de Manguinhos 02h40
  • Casa de Malandro 03h20

Série Bronze

Sexta 20 de fevereiro

  • Concentra Imperial 18h
  • Acadêmicos do Recreio 18h40
  • Rosa de Ouro 19h20
  • Império de Brás de Pina 20h
  • Sereno de Campo Grande 20h40
  • Flor da Mina do Andaraí 22h
  • Unidos de Cosmos 22h40
  • União Cruzmaltina 23h20
  • Alegria de Copacabana 00h

Sábado 21 de fevereiro

  • Caprichosos de Pilares 18h
  • Unidos da Vila Rica 18h40
  • Boi da Ilha do Governador 19h20
  • Imperadores Rubro-Negros 20h
  • Unidos do Cabuçu 20h40
  • Unidos da Vila Kennedy 21h20
  • Acadêmicos do Peixe 22h
  • Novo Império 22h40
  • Mocidade de Vicente de Carvalho 23h20
  • Unidos da Barra da Tijuca 00h

Tags:
Carnaval | Carnaval 2026 | Escolas de samba | Intendente Magalhães | Rio de Janeir

Agência Brasil - Amor ao samba e pertencimento animam carnaval da Intendente Magalhães

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se