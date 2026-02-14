À frente do cortejo, a tradicional Corte Real reforçou o brilho do desfile. Além de Paolla, participaram Leandra Leal (porta-estandarte), Neguinho da Beija-Flor (padrinho), Maria Rita (madrinha), Emanuelle Araújo (musa da banda), João Roberto Kelly (embaixador), Tia Surica da Portela (embaixadora) e Selminha Sorriso (musa das musas).

Neste ano, a corte ganhou reforço com a estreia das novas musas de 2026: Lú Bandeira, Flavia Jooris e Andrea Martins. Elas se juntam às musas Ju Knust, Thai Rodrigues, Taissa Marins e Luara Bombom, além do muso Amauri Junior.

A animação ficou por conta da tradicional Banda do Cordão da Bola Preta, sob regência do maestro Altamiro Gonçalves.

Pelo terceiro ano consecutivo, o bloco mantém a parceria com a Liga Amigos do Zé Pereira, o bloco Vagalume O Verde e o Parque Nacional da Tijuca/ICMBio para a medição das emissões de gases poluentes dos geradores dos trios elétricos. A iniciativa permite a compensação de carbono do desfile.

Passado e futuro

O Cordão da Bola Preta completou 107 anos no último dia 31 de dezembro. Fundado em 1918, o bloco mantém uma biografia entrelaçada à história do Carnaval brasileiro, especialmente a festa de rua. Nesse período, foi testemunha de guerras, mudanças políticas, períodos de censura e a pandemia de covid-19.

O DNA do Cordão da Bola Preta começou em 1917 com a dissidência de alguns membros do Clube dos Democráticos. Inicialmente, eles criaram o Grupo Só Bebe Água, cujo símbolo era um barril de chope com 18 torneiras. O que eles menos bebiam era água, diz Pedro Ernesto, presidente do bloco.

Nenhum deles abandonou o objetivo de fundar um cordão carnavalesco e seguiram com esse objetivo mesmo com decisão do chefe da polícia Aurelino Leal, que havia proibido a criação de novos cordões, complementa.

O presidente do bloco relembra também que a inspiração para o nome do Bola Preta foi uma mulher de vestido branco e bolas pretas que surgiu diante do grupo no Bar Nacional, na Galeria Cruzeiro, onde hoje está o Edifício Avenida Central.