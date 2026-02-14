SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos com mandado de prisão em aberto foi detido na noite desta sexta-feira (13) ao tentar acessar o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, onde ocorria a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval.

Ele foi identificado por meio do sistema Muralha Paulista, da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). Contra ele, foi confirmada uma condenação por agressão.

A prisão ocorreu por volta das 20h40, durante a Operação Carnaval, que reforça o policiamento no entorno do evento. Segundo a PM, agentes que atuavam a pé foram alertados pelo sistema de monitoramento de que um foragido poderia tentar entrar por um dos acessos ao sambódromo.

Após consulta ao banco de dados da Secretaria da Segurança Pública, a equipe teve acesso à fotografia do homem e às informações sobre o mandado judicial. O material foi compartilhado entre os policiais que estavam no Anhembi.

Ao acompanhar o fluxo de pessoas nas catracas, os agentes identificaram o suspeito com características semelhantes às da fotografia. De acordo com a corporação, ele demonstrou nervosismo e permaneceu parado próximo à entrada, o que motivou a abordagem.

O homem foi levado à unidade avançada da 1ª Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista), instalada no próprio espaço do evento, onde foi registrada a prisão. Em seguida, ele passou por exame de corpo de delito no posto do Instituto Médico Legal (IML) no Anhembi e foi encaminhado ao 13º Distrito Policial.