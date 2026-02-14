SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Castello Branco (SP-280), que liga a capital paulista ao interior do estado, registra 50 km de congestionamento no início da tarde deste sábado (14), no sentido interior.

A lentidão é causada por excesso de veículos que buscam a estrada para viajar neste Carnaval.

De acordo com a CCR Via Oeste, concessionária que administra a rodovia, são 24 km de lentidão, do km 19 ao 43, e outros 6 km, do 48 ao 54.

Também há registro de lentidão do km 20 ao 24 e do 18 ao 37.