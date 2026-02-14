RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Policiais civis disfarçados com fantasias prenderam em flagrante duas pessoas suspeitas de furtar celulares nesta sexta-feira (13) em um bloco de Carnaval em Santa Teresa, bairro da região central do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, os agentes encontraram cinco aparelhos com os presos, que são uma mulher e um homem.

Vídeos divulgados pela corporação mostram os suspeitos sendo conduzidos por policiais com disfarces de personagens da série espanhola "La Casa de Papel" e Jason, do filme "Sexta-feira 13", além de máscaras que remetem ao Batman e ao Capitão América.

O trabalho, segundo a polícia, também envolveu monitoramento aéreo com uso de drone.

"Com o intuito de identificar rapidamente a ação de criminosos que se misturam aos foliões nos blocos para praticar furtos e roubos, os agentes se fantasiaram. Ao perceberem que uma mulher arrancou o celular da mão de uma pessoa, eles foram atrás e ainda presenciaram o momento em que ela passou o aparelho para um comparsa", disse a polícia em nota.

Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos somam 29 passagens policiais ?a maior parte por furtos. A mulher já teria sido presa oito vezes e o homem, uma. Os nomes deles não foram divulgados.

"Nossas equipes estão atuando de forma estratégica com agentes infiltrados nos principais blocos de Carnaval", afirmou o delegado Victor Tuttman, titular da DRCPIM (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial).

Os aparelhos recuperados serão periciados em uma tentativa dos agentes de identificar os donos e devolver os bens para os proprietários. A ação faz parte da Operação Rastreio, que mira roubos, furtos e receptação de celulares.