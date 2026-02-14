SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais civis do Rio de Janeiro e de Pernambuco prenderam ontem um homem apontado como cunhado do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, ligado ao CV (Comando Vermelho).

O suspeito seria o principal responsável pela aquisição e distribuição de drogas no atacado para a facção. O homem - que teve o parentesco, mas não a identidade revelada -foi encontrado no chamado Polígono da Maconha, no município de Cabrobó (PE).

O cunhado, segundo a polícia, desempenha atividades importantes para Beira-Mar. A investigação mostrou que ele cuidava da manutenção de rotas, negociava com produtores e inspecionava a qualidade da droga fornecida para comunidades do Rio de Janeiro.

O preso articular o tráfico nacional e também internacional. Segundo a polícia, com centro em Mogi das Cruzes (SP), ele organiza as rotas que passam pelo Centro-Sul do país, passando pelo Paraguai, Bolívia e Colômbia. Já o centro em Cabrobó é via de mão dupla para o escoamento de cocaína para alguns estado do Nordeste, e de maconha para a Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

O Polígono da Maconha, onde ele foi detido, é um território disputado por facções. As rodovias BR-116, BR-232 e BR-316 atravessam a região e permitem o deslocamento da produção local de maconha. A luta pelo controle dessa produção ilegal gera confronto entre grupos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), CV e Bonde do Maluco.

Polícia Civil continua a investigação para identificar outras figuras importantes do CV. "Esta prisão é um importante golpe na estrutura da organização liderada por Beira-Mar. As investigações continuam para capturar todos os envolvidos e descapitalizar a facção", escreveu a corporação.

