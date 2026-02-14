BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Na próxima terça-feira (17), um eclipse solar anular poderá ser visto no céu. Ao menos para quem estiver na Antártida.

Algumas outras regiões do mundo também poderão assistir a um eclipse solar parcial. Entre elas estão as partes mais ao sul de Argentina e Chile, segundo o site TimeandDate.

Em ambos os casos, uma minúscula fatia do Sol aparecerá encoberta ?de menos de 1% até pouco mais de 3%, como na cidade argentina de Ushuaia e na chilena Puerto Williams.

O eclipse solar parcial também estará visível em parte do sul do continente africano.

O QUE É UM ECLIPSE SOLAR

O eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol.

O eclipse solar anular se dá quando o satélite natual está em seu ponto mais distante da Terra e, dessa forma, não bloqueia a visão completa da estrela, formando um disco escuro sobre um disco brilhante maior.

Já no eclipse parcial que estará visível em parte do mundo, só uma parte do disco solar aparece encoberto.

SEGURANÇA

Apesar de não ser visível do Brasil, vale ressaltar os cuidados com a visualização de eclipses solares.

Nunca se deve olhar para um eclipse solar ou para o Sol diretamente, pois isso pode causar queimaduras na retina. Óculos escuros e chapas de raio-X também não são proteção suficiente.

Uma opção para bloquear grande parte da luz são vidros de soldador ou filtro de soldador, número 14 ou maior (ISO 12312-2).

É recomendável alternar a observação com momentos de descanso ?usar por cerca de 10 segundos e descansar a vista por um tempo mínimo de um minuto.

Também é possível usar formas indiretas de observar o eclipse.