RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) iniciou a agenda de Carnaval na manhã deste de sábado (14), em Recife, no desfile do Galo da Madrugada.

Ele ficou no camarote, mas num espaço separado do público, ao lado da governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e do prefeito João Campos (PSB).

A deputada federal por São Paulo Tabata Amaral (PSB), noiva de Campos, também estava presente. Eles têm casamento marcado para o próximo sábado (21).

O presidente foi saudado pelos cantores que comandavam trios, e o espaço em que ele estava se tornou um point para apoiadores.

Lula recebeu bandeiras de Pernambuco e do Brasil, além de um chapéu. Os momentos arrancaram gritos dos foliões. O petista retribuiu com aplausos, gestos de coração e agradecimentos.

A primeira-dama Janja estava vestindo uma camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos, troça carnavalesca de Olinda que aparece em cenas do filme "O Agente Secreto", indicado ao Oscar. O item, que é utilizado pelo personagem de Wagner Moura, se tornou febre no Carnaval de Pernambuco.

Lula ficou cerca de uma hora e meia no espaço e fez uma saída rápida. O deputado federal Pedro Campos (PSB), irmão do prefeito, passou a interagir com as pessoas para dizer que o presidente já tinha ido embora.

A passagem de Lula por Pernambuco começou na sexta-feira (13), com um compromisso no Cabo de Santo Agostinho, e marcou o início de uma sequência de eventos festivos, que inclui ainda visitas a Salvador e Rio de Janeiro.

A presença do presidente ocorreu em meio à disputa política em Pernambuco. Tanto João Campos quanto Raquel Lyra buscam o apoio do petista para as eleições estaduais.

Nos eventos em Pernambuco, Lula evitou discursar ou até mesmo falar com a imprensa.

