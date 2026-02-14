A publicitária Bruna Daibert frequenta o bloco desde a primeira edição, em 2012, e resume: "amo muito o carnaval. Enquanto o Aparelhinho sair, eu vou também". "É o bloco em que encontro meus amigos, que a gente está em casa, que trago minha filha, que eu faço questão de vir", disse, explicando que a filha, hoje com 16 anos, se diverte no bloco desde criança.

"Acho muito importante a gente formar esse novo público de carnavalescos, pra gente se fixar cada vez mais e o carnaval ocupar, inclusive, o meio das quadras [residenciais]".

Bruna se referiu à disputa entre os que querem a festa popular em todos os espaços e aqueles que defendem a concentração dos blocos em lugares fixos, em razão do barulho e da sujeira.

Em 2023, por exemplo, o bloco Galinho de Brasília, um dos mais tradicionais da capital federal, cancelou o desfile diante da restrição de trajeto por quadras residenciais da Asa Sul. Hoje, o bloco de frevo se concentra no Setor de Autarquias Sul.

"Acho que a gente tem que ocupar a cidade inteira, é uma vez por ano. Deixa o carnaval acontecer, é tão bonito, tão colorido, tão feliz", completou Bruna.

Música eletrônica

Arrastando os foliões pelo Setor Bancário Sul de Brasília, o aniversário do bloco contou com um repertório de músicas elaborado pelos DJs fundadores - Pezão, Rafael Ops e Rodrigo Barata - além dos convidados Biba e Mica e Pororoca DJs, com Emidio e Leroy. "A gente toca música do mundo", disse Barata, também em entrevista à Rádio Nacional FM de Brasília.

Barata contou que a linguagem sonora é de base eletrônica e passa por remix de músicas dos carnavais brasileiros, dos frevos, axés, sambas-enredos, brega funk, piseiro, até rock and roll e música eletrônica de várias vertentes.