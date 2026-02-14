SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foragido da Justiça foi preso na noite de ontem ao tentar entrar no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval paulistano.

O homem foi flagrado por câmeras, diz a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Um programa estadual que operara cerca de 100 mil câmeras teria alertado policiais militares que atuavam no policiamento a pé de que um foragido tentava entrar no Sambódromo.

Os policiais receberam do sistema a fotografia do suspeito, e iniciaram as buscas. Ao monitorar quem passava pelas catracas do Anhembi, os agentes reconheceram o homem, que demonstrava nervosismo, segundo a SSP.

O homem de 29 anos foi preso pela PM por volta das 20h40. Os agentes abordaram o suspeito e checaram seus dados junto ao Centro de Operações da Polícia Militar. O cruzamento de informações confirmou a existência de um mandado de prisão contra ele por agressão física, cuja pena é de 15 dias a três meses de prisão, ou multa.

O homem foi levado para a 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista, no próprio Anhembi. O suspeito, cuja identidade foi preservada, foi submetido a exame de corpo de delito no posto do IML (Instituto Médico Legal) no Anhembi e encaminhado ao 13º Distrito Policial.

São cerca de 13 mil policiais atuando no Carnaval deste ano no estado. Na capital paulista, são aproximadamente 5.000 policiais.

A PM mobilizou equipes especializadas para proteger as mulheres. "Com policiais femininas para o atendimento imediato de vítimas de importunação sexual", diz a SSP.

No Rio, a Polícia Civil prendeu Marinilson Carneiro da Silva, cunhado do traficante Fernandinho Beira-Mar. Ele seria o principal responsável pela aquisição e distribuição de drogas no atacado para a facção. O homem foi encontrado no chamado Polígono da Maconha, no município de Cabrobó (PE).

O cunhado, segundo a polícia, desempenha atividades importantes para Beira-Mar. A investigação mostrou que ele cuidava da manutenção de rotas, negociava com produtores e inspecionava a qualidade da droga fornecida para comunidades do Rio de Janeiro.

O preso articula o tráfico nacional e também internacional. Segundo a polícia, com centro em Mogi das Cruzes (SP), ele organiza as rotas que passam pelo Centro-Sul do país, passando pelo Paraguai, Bolívia e Colômbia. Já o centro em Cabrobó é via de mão dupla para o escoamento de cocaína para alguns estado do Nordeste, e de maconha para a Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

O Polígono da Maconha, onde ele foi detido, é um território disputado por facções. As rodovias BR-116, BR-232 e BR-316 atravessam a região e permitem o deslocamento da produção local de maconha. A luta pelo controle dessa produção ilegal gera confronto entre grupos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), CV e Bonde do Maluco.

Polícia Civil continua a investigação para identificar outras figuras importantes do CV. "Esta prisão é um importante golpe na estrutura da organização liderada por Beira-Mar. As investigações continuam para capturar todos os envolvidos e descapitalizar a facção", escreveu a corporação.