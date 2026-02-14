SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O grupo BaianaSystem desfilou neste sábado (14) no circuito do Campo Grande, em Salvador, com participação de Margareth Menezes e o presidente Lula na plateia.

A banda tocou hits como "Lucro" e "Capim Guiné", abrindo rodas entre os foliões.

No camarote oficial, o presidente pulou durante a passagem da banda. O cantor Russo Passapusso puxou gritos em favor de Lula e contra a anistia dos condenados do 8 de janeiro.

O desfile do BaianaSystem foi patrocinado pela prefeitura de Salvador, comandada por Bruno Reis (União Brasil).

O presidente deixou o camarote por volta das 19h. Neste domingo (15), ele acompanha o Carnaval no Rio de Janeiro