SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com fantasias de personagens do desenho Scooby-Doo, policiais civis prenderam três suspeitos de furtarem celulares durante um bloco de Carnaval em São Paulo.

Os policiais encontraram oito celulares com o trio de suspeitos, diz a SSP. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a ocorrência foi registrada em um bloco de Carnaval na região da República, no centro da capital paulista. "Após se misturarem aos foliões, os policiais conseguiram identificar o modus operandi do grupo", diz a pasta.

Entre os suspeitos estão duas mulheres e um homem. Os agentes estavam vestidos com roupas de personagens do desenho, como o próprio Scooby-Doo, Velma Dinkley e o dono do cachorro, Salsicha.

Os celulares foram encontrados na pochete de uma das suspeitas, segundo a polícia. Agora, os aparelhos devem passar por uma perícia antes de serem entregues às vítimas. Os agentes que participaram da ocorrência são do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Como a identidade dos suspeitos não foi revelada, o UOL não conseguiu contatar a defesa. Em nota, a Polícia Civil recomenda que vítimas de furto de celular devem registrar boletim de ocorrência e indicar o número de IMEI.