SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiânia apreendeu ontem um ônibus que circulava dois dias depois de deixar 22 pessoas feridas em um acidente na Bahia.

Motorista de 39 anos responsabilizou os proprietários do ônibus. Segundo a PRF, o condutor disse que a empresa dona do veículo se recusou a contratar um serviço de guincho e o enviou para dirigir o ônibus da Bahia, onde ocorreu o acidente, para a capital goiana.

Ônibus foi parado perto do Parque Ecológico. O veículo não tinha retrovisor esquerdo, todos os vidros laterais esquerdos estavam estilhaçados, o para-brisa da área dos passageiros estava danificado, as lâmpadas estavam queimadas e até a proteção do motor estava destruída, diz a polícia.

Veículo foi levado para uma unidade operacional por mau estado de conservação e falta de segurança. Segundo a PRF, ele só será liberado após a empresa contratar um guincho para o traslado.

O acidente na Bahia ocorreu na madrugada da última quarta-feira (11). Em razão de uma chuva forte, o motorista perdeu o controle do ônibus por volta das 2h no km 139 da BR-020, em São Desidério (BA). Ele invadiu a pista contrária e tombou fora dela, ferindo 22 passageiros, segundo a PRF.

Socorro foi prestado pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. "Com as vítimas sendo encaminhadas para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] de Roda Velha e para unidades de saúde em Luís Eduardo Magalhães, onde os casos mais graves receberam atendimento", diz a PRF. O teste do bafômetro deu resultado negativo.