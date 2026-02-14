SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2973 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (14). Com isso, o prêmio principal para o concurso 2974, na próxima quinta-feira (19), é estimado em R$ 72 milhões.

Os números sorteados neste sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 16 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 63 apostas acertaram cinco dezenas, o que dará direito a R$ 43.862,01 para cada uma delas. Outras 4.259 apostas tinham o acerto de quatro dezenas. Nesse caso, o prêmio é de R$ 1.069,47.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta" Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.