SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a maior parte de arquibancadas e camarotes já lotada, a Império de Casa Verde se prepara para abrir o segundo dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

A escola retoma o tema da ancestralidade e do empoderamento feminino com o enredo "Império dos Balangadãs: joias negras afro-brasileiras", numa referência às joias ancestrais que se tornaram símbolo da resistência negra contra o escravismo.

Coreógrafo da agremiação, o produtor cultural Sérgio Cardoso, 60, espera uma noite tranquila e sem intercorrências. Diz também que aposta numa entrada de impacto por parte da agremiação.

"Nosso desfile é a valorização da história da cultura negra. Vamos homenagear as joias negras afro-brasileiras. As escravas revendiam essas joias para depois comprar a alforria", afirma.

Os portões devem abrir às 22h30.