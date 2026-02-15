RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dos 12 sambas-enredo que cruzarão a Sapucaí, no Rio de Janeiro, em 2026, 9 são biográficos. Os desfiles contarão a trajetória de personalidades ligadas à arte, à política e às religiões afro-brasileiras.

Quem abre os cortejos neste domingo (15) é a Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro em 2025. A escola retorna ao tema das raízes nordestinas para homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacando sua história de vida.

"Nosso desfile começa contando sua vida em Garanhuns, com as lendas que assombravam a família. Depois, Dona Lindu [mãe de Lula] parte para São Paulo em um pau-de-arara por 13 noites e 13 dias", adianta o carnavalesco Tiago Martins.

Em seguida, Ney Matogrosso, será tema da Imperatriz Leopoldinense. "O Ney é um artista que fez das mudanças sua marca. É um artista de subversões estéticas, de criação de personagens, uma das maiores vozes do Brasil", afirmou o carnavalesco Leandro Vieira, que conduz o enredo "Camaleônico".

A Portela irá falar sobre a realeza negra no Rio Grande do Sul. "Assim que ouvi sobre o príncipe Custódio, que chegou no Brasil não como escravizado e passou a atuar em Porto Alegre e Bagé, eu disse que esse era o enredo. É bonito demais pensar em uma realeza negra", afirmou o carnavalesco André Rodrigues.

Já a Mangueira fecha a primeira noite e exalta Mestre Sacaca (1926-1999), símbolo dos saberes ancestrais e da cultura afro-indígena da Amazônia.

Nas noites seguintes, Rita Lee (1947-2023), será tema da Mocidade Independente de Padre Miguel, e a carnavalesca Rosa Magalhães (1974-2024) será homenageada pelo Salgueiro. Já a Unidos da Tijuca leva para a avenida uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977).

A Viradouro fará um tributo ao mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, que completa 55 anos de desfiles. E a Vila Isabel, na terceira noite, destacará o artista Heitor dos Prazeres (1898-1966), que ajudou a fundar Portela, Mangueira e Estácio de Sá.

"A inteção da escola ao propor essa homenagem é justamente direcionar o seu olhar para a história do samba, exaltando a vida e a obra de uma personalidade fundamental para a história sambista do Rio de Janeiro", afirmou o carnavalesco Leonardo Bora.

A elite do carnaval do Rio de Janeiro desfila nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. As seis escolas mais bem colocadas retornam à Sapucaí no dia 21 para o Desfile das Campeãs.

Veja abaixo quais escolas desfilam em cada data e seus respectivos enredos em 2026.

Domingo (15)

- Acadêmicos de Niterói - "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil"

O samba percorre a trajetória de Lula, da origem humilde à presidência.

- Imperatriz Leopoldinense - "Camaleônico"

A escola celebra Ney Matogrosso revisitando sucessos que marcaram a música brasileira.

- Portela - "O Mistério do Príncipe do Bará: a Oração do Negrinho e a Ressurreição de Sua Coroa Sob o Céu Aberto do Rio Grande" O enredo apresenta a história de Custódio Joaquim de Almeida, líder africano do século 19 que se tornou símbolo de religiosidade.

- Mangueira - "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju - O Guardião da Amazônia Negra"

A verde-e-rosa leva à avenida a figura de Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, curandeiro e defensor dos povos da floresta.

Segunda-feira (16)

- Mocidade - "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade"

A escola presta tributo à cantora, falecida em 2023.

- Beija-Flor - "Bembé"

A campeã de 2025 celebra o candomblé e a luta do povo negro por liberdade.

- Viradouro - "Pra cima, Ciça"

A escola homenageia o mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, que completa 70 anos e 55 de desfiles.

- Unidos da Tijuca - "Carolina Maria de Jesus"

O enredo retrata a trajetória da escritora mineira que transformou sua vivência na favela do Canindé em literatura.

Terça-feira (17)

- Paraíso do Tuiuti - "Lonã Ifá Lukumi"

A escola aborda a história dos orixás afro-cubanos e a conexão espiritual entre Cuba e Brasil, marcada pela ancestralidade africana.

- Vila Isabel - "Macumbembê, Samborembá: Sonhei Que Um Sambista Sonhou a África"

O enredo homenageia Heitor dos Prazeres, pioneiro do samba.

- Grande Rio - "A Nação do Mangue"

A escola mergulha no movimento Manguebeat, surgido no Recife nos anos 1990. Salgueiro - "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e nem do Pirata da Perna-de-Pau"

Encerrando os desfiles, o Salgueiro presta homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, destacando seus títulos no sambódromo.