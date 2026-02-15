SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Império de Casa Verde, escola da zona norte paulistana, abriu a segunda noite de desfiles do grupo especial do Carnaval de São Paulo.

Com o tema "Império dos Balangadãs: joias negras afro-brasileiras", o desfile fez uma referência às joias ancestrais que se tornaram símbolo da resistência negra contra o escravismo.

Na noite deste sábado (14), a evolução foi um dos destaques do desfile da escola, que no ano passado brigou nas últimas posições e terminou em 11º lugar da classificação geral do grupo especial.

Um enorme tigre dourado, que é o símbolo da escola, surgiu logo no carro abre-alas. Junto a ele, uma escultura, da "mãe do ouro" se levantava, em um movimento que chamou a atenção. A pessoa deitada com as mãos em forma de reza ficava em pé e voltava depois.

Numa ousadia, em segundos, o som parou e os integrantes da escola bateram palmas, sem perder o ritmo.

No geral, a Império fez um desfile bonito, colorido, sem problemas aparentes e terminou de forma tranquila.