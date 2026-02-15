RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O domingo de Carnaval começa cedo no centro do Rio de Janeiro. A partir das 6h, o Boitolo reúne foliões em ponto divulgado apenas no próprio dia. O bloco não integra a lista oficial da prefeitura, não informa trajeto e não estabelece horário para terminar.

O cortejo parte da região central, atravessa diferentes bairros e pode se estender até a noite.

Às 9h, o Bangalafumenga ocupa o Aterro do Flamengo, enquanto, às 10h, o Centro recebe o 20º Baile Multicultural do Cordão do Boitatá, na Praça 15.

Diferentemente dos blocos que percorrem trajetos pelas ruas, o Boitatá realiza um grande baile a céu aberto, com palco fixo e repertório dedicado à música brasileira.

Ao meio-dia, o Empolga às 9 sai no Leme. Uma hora depois, às 13h, o Toca Raul leva o repertório de Raul Seixas (1945-198) à praça Tiradentes, no Centro, enquanto o Agytoê desfila sob os Arcos da Lapa.

A partir das 14h, a folia se concentra em diferentes pontos. Em Ipanema, na zona sul da cidade, o Simpatia É Quase Amor desfila na rua Teixeira de Melo e mantém uma das tradições mais consolidadas do bairro desde os anos 1980.

O bloco reúne foliões de diferentes gerações em cortejo marcado por marchinhas e sambas conhecidos do público, transformando as ruas próximas à praia em um dos principais polos da tarde de domingo.

No mesmo horário, o Afoxé Filhos de Gandhy leva o ijexá e referências da cultura afro-brasileira à rua do Livramento, na Gamboa.

Ao longo do Carnaval, estão previstos 460 desfiles espalhados pela cidade, incluindo 35 blocos estreantes. A prefeitura estima que cerca de 6 milhões de pessoas participem da festa até 22 de fevereiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DESTE DOMINGO (15)

Boitolo

- Concentração: 6h

- Local: divulgado apenas no dia (tradicionalmente no Centro)

Bangalafumenga

- Concentração: 9h

- Local: Aterro do Flamengo

Cordão do Boitatá ? 20º Baile Multicultural

- Concentração: 10h

- Local: Praça 15, Centro

Empolga às 9

- Concentração: 12h

- Local: Leme

Toca Raul

- Concentração: 13h

- Local: Praça Tiradentes, Centro

Agytoê

- Concentração: 13h

- Local: Arcos da Lapa

Simpatia É Quase Amor

- Concentração: 14h

- Local: rua Teixeira de Melo, 37, Ipanema

Afoxé Filhos de Gandhy

- Concentração: 14h

- Local: rua do Livramento, Gamboa