SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, exaltou o caráter democrático do Carnaval no Brasil ao iniciar o seu desfile no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite deste sábado (14).

"Gente diferente, gente da nossa terra, gente que vem de fora, mas curtindo o Carnaval numa boa. É isso aí: é possível conviver também. Isso é muito bom, o Brasil tem isso", disse Margareth, que está completando 39 anos de carreira artística.

Ela puxou um trio que teve como convidadas as também cantoras Luedji Luna e Josyara, nomes da nova geração da música baiana.

Ao passar pelo Expresso 2222, da família do cantor Gilberto Gil, Margareth lembrou de Preta Gil, que morreu vítima de câncer, em julho de 2025.

"Para sempre no nosso coração", disse.