SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Este domingo (15), o segundo dia oficial de Carnaval, será marcado pelo clima típico de verão em grande parte do país, com muito calor ao longo do dia e pancadas de chuvas isoladas em razão de áreas de instabilidade, especialmente entre a tarde e a noite.

Na capital paulista, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, e a Climatempo, o domingo será ensolarado com um pouco de nebulosidade.

O dia começa com termômetros na casa dos 21°C, e a máxima pode chegar aos 32°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas e de curta duração no final da tarde, mas que não devem atrapalhar o cronograma dos blocos de rua. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 95%.

Já no Rio de Janeiro, o sol vai reinar forte, com poucas nuvens, segundo a previsão. As temperaturas variam entre 22°C e 35°C, com sensação térmica que pode superar os 38°C em alguns pontos.

Na capital fluminense, não há expectativa de chuva significativa, mantendo o tempo firme para os desfiles e festas ao ar livre.

Outra cidade onde a chuva não deve atrapalhar a folia é Belo Horizonte. O domingo na capital mineira será de sol entre nuvens. A temperatura mínima deve ser de 19°C. e a máxima pode atingir os 29°C.

Existe a possibilidade de chuva rápida e irregular, de forma isolada, durante a tarde, em razão do abafamento.

Os foliões que escolherem acompanhar os blocos em Salvador vão se deparar com temperaturas entre 25°C e 31°C. O sol aparece forte, mas o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para a possibilidade de chuvas passageiras a qualquer hora do dia, características nesta época do ano, sem volume expressivo.

Em Recife, o dia será de sol com muitas nuvens. As temperaturas oscilam entre 24°C e 30°C. Assim como em Salvador, podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, principalmente no período da manhã, mas o sol vai predominar.

PREVISÃO POR REGIÕES

Região Sudeste: O calor será predominante, com máximas elevadas em todos os estados. Pancadas de chuva de verão são esperadas no interior de São Paulo e Minas Gerais.

Região Sul: Uma frente fria atua de forma lenta, causando nebulosidade e maior risco de temporais isolados em partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, o calor predomina.

Região Nordeste: O tempo fica instável na costa leste, com sol e chuvas rápidas. No interior e sertão, o tempo permanece seco e muito quente, com máximas que podem atingir os 38°C.

Região Centro-Oeste: Chuvas intensas devem atingir áreas de Goiás e Mato Grosso, devido à combinação de calor e umidade. Em Brasília, as temperaturas variam entre 18°C e 27°C.

Região Norte: Há previsão de pancadas de chuva com intensidade de moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, especialmente à tarde em Manaus e Belém.