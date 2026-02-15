O domingo (15) de carnaval do Distrito Federal promete arrastar multidões com uma programação que abraça a diversidade cultural. No total, 73 blocos estão no circuito carnavalesco deste ano na capital do país.
Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto funcionarão durante todo o feriado.
Gran Folia 2026, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 01h.
Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h.
Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.
No Museu Nacional, das 13h às 21h, o Bloco das Montadas é uma das vitrines da cultura drag e LGBTQIA+ do feriado, atraindo milhares com performances e música pop. Já o Bloco dos Raparigueiros, um dos mais tradicionais da capital, levará o axé para a Esplanada dos Ministérios a partir das 16h.
Bloco das Montadas 2025- Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Para quem busca uma sonoridade mais rústica e poética, o Ventoinha de Canudo, com pífanos e percussão, se concentra na 201 Norte às 16h, percorrendo o icônico túnel da tesourinha. Fora do Plano Piloto, o grupo afro percussivo Àsè Dúdú estará no Estacionamento 2 do Taguaparque das 16h às 23h.
Para as crianças, o domingo tem opções variadas: o Baratinha no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, das 13h às 20h, com o lema A Criança Longe das Drogas; o Carnapati, no Setor Bancário Sul (atrás do Banco do Brasil), bloco da companhia teatral Mapati, das 10h às 18h; e o Eminha Kids, no Recanto das Emas (Praça da Bíblia), das 9h às 14h.
Confira a programação completa deste domingo:
Grito Carnaval Bloco Menino de Ceilândia - 11h às 17h - Via NM 1, em frente ao Shopping Popular, Ceilândia (frevo, maracatu e axé)
Bloco Baratinha 2026 - A Criança Longe das Drogas - 13h às 20h - Estacionamento 12 do Parque da Cidade, Plano Piloto (infantil)
Charrete - 12h às 20h - Praça do Solteiro, Vila Planalto (ritmos nordestinos - forró, brega e axé)
Seca Pimenteira - 15h às 22h - Avenida Ponte Alta, Quadra 603, Casa 16, Riacho Fundo II
Bloco dos Raparigueiros 2026 - 16h às 00h - Esplanada dos Ministérios, Plano Piloto (axé)
Bloco da Toca - 16h às 22h - Rua do Lazer, Avenida Boulevard Norte, esquina com a Avenida Parque de Águas Claras, Águas Claras
Bloco Afro Àsè Dúdú - 16h às 23h - Taguaparque, estacionamento 2 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga (música afro percussiva)
Bloco das 11 - 17h às 23h59 - Avenida Comercial, Quadra 04, Setor Leste, Estrutural
Bloco das Montadas - 13h às 21h - Museu Nacional da República, Setor Cultural da República, Plano Piloto (LGBTQIA+)
Bloco dos Artistas - 15h às 19h - Parque de Águas Claras, às margens da Avenida Parque, Águas Claras
Bloco Carnapati - 10h às 18h - Setor Bancário Sul, Quadra 1, estacionamento ao fundo do edifício sede do Banco do Brasil, Plano Piloto (infantil)
Bloco Desmaiô - 10h às 20h - Galeria dos Estados, Plano Piloto
Eu Acho é Pouco - 16h às 00h - Quadra 32, Lote 11, Praça do Gaguinho, Bairro São José, São Sebastião
Eminha Kids - 09h às 14h - Quadra 300, Praça da Bíblia, Recanto das Emas (infantil)
Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - Atrás da comercial da 201 Norte, rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto (pífanos e percussão)