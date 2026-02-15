Tecidos de cortinas e persianas que iriam para o descarte estão ganhando nova utilidade em Juiz de Fora. Por meio do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), desenvolvido no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, mulheres da cidade produzem mochilas e estojos escolares sustentáveis, resistentes e de baixo custo.

A proposta é baseada no conceito de upcycling, técnica que reaproveita materiais para criar novos produtos sem passar por processos industriais complexos. Os tecidos grossos e sintéticos, normalmente usados em cortinas e persianas, garantem maior durabilidade às mochilas e ajudam a reduzir o volume de resíduos têxteis descartados.

Além do impacto ambiental, a iniciativa tem reflexos diretos na renda familiar. Com custo reduzido de produção, as mochilas se tornam alternativa viável no início do ano letivo, período em que os gastos costumam aumentar. A técnica pode ser utilizada tanto para produção própria quanto como fonte complementar de renda.

Integrante do projeto, Marília Lino conta que a repercussão foi imediata dentro da família. “Meus netos adoraram as novas mochilas e estão felizes em começar o ano letivo com mochila nova”, relata.

A produção é orientada por Gláucia Machado, fundadora do ateliê GláuciArte e participante do MEE. Segundo ela, o reaproveitamento amplia as possibilidades de criação sem elevar despesas. “É possível produzir peças bonitas, resistentes e acessíveis sem depender de matéria-prima nova”, afirma.

Para a professora Tâmara Lis, uma das coordenadoras do projeto, a iniciativa representa mais do que a confecção de produtos. “Trata-se de um conhecimento que promove autonomia, reduz despesas familiares e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida das mulheres e de suas famílias”, destaca.

A ação integra as atividades de extensão da instituição e reúne sustentabilidade, geração de renda e inclusão social em uma proposta prática voltada à comunidade local.

