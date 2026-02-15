SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 25 anos foi morto com uma facada no peito após uma briga por uma ficha de fliperama em um bar, em Curitiba, segundo a polícia. O crime ocorreu na última quinta-feira (12).

O jovem Hiago Martins Pinheiro, de 25 anos, estava em um bar com amigos e um primo. O estabelecimento fica na rua São Francisco, no centro de Curitiba.

Ele comprou uma ficha de R$ 5 para jogar fliperama. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, houve um problema na ficha, e o jovem foi reclamar com o estabelecimento.

Iniciou-se então uma discussão, e o grupo foi expulso do bar. "Após a discussão, uma pessoa de dentro do estabelecimento teria saído para a via pública, agredido uma terceira pessoa com um soco na região do olho, e desferido uma facada na vítima", disse a delegada que acompanha o caso, Magda Hofstaetter, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (13).

O jovem morreu no local. As investigações sobre o caso continuam. A Polícia Civil analisa câmeras de segurança e segue ouvindo testemunhas sobre o ocorrido.

Uma das suspeitas é que o autor do crime seja o dono do estabelecimento. Essa informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil, disse a delegada.

Crime pode ser caracterizado como homicídio qualificado por motivo fútil. Ainda segundo a delegada, caso seja confirmado que o assassinato foi motivado por uma ficha de R$ 5, o crime pode ser enquadrado como homicídio qualificado por motivo fútil, o que aumenta a pena para o criminoso.

Hiago era guitarrista da banda Crotch Rot. O grupo lamentou a morte nas redes sociais. O sepultamento do guitarrista ocorreu na manhã de sábado.