SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oferta de banheiros químicos no bloco de Michel Teló, no Ibirapuera, foi reforçada após críticas de foliões sobre a falta de estrutura no Carnaval de São Paulo.

Falta de banheiros químicos no Carnaval de São Paulo tem sido alvo de críticas. Alguns grupos chegaram a contratar cabines por conta própria para os foliões na tentativa de resolver o problema.

Diante das reclamações, dezenas de banheiros químicos foram instalados no Sertanejinho do Teló, no Ibirapuera, hoje. No início da concentração, às 11h, os arredores do trio já estavam repletos de foliões, mas o movimento nos banheiros ainda era tranquilo. Resta saber se a estrutura dará conta no recorrer do dia.

Expectativa é que megabloco reúna cerca de um milhão de pessoas. O número foi divulgado ao UOL pela assessoria do cantor sertanejo e corresponde a cerca do dobro da estimativa presente no show no ano passado.

Além de banheiros, infraestrutura de segurança conta com agentes da GCM e PM. Questionada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informou o número de agentes presentes nem detalhes sobre o esquema de segurança. O espaço segue aberto.

Portão 10 do Ibirapuera, que dá acesso ao bloco, tem revista. A medida de segurança é praxe em eventos do tipo no parque, apesar de não ser comum em outros blocos que acontecem pela cidade. O acesso por dentro do Ibirapuera ao local dos shows também foi fechado para maior controle, ou seja, os foliões só poderão entrar pelo acesso em frente ao monumento às bandeiras.

Bebidas no bloco são vendidas no preço tabelado. Ambulantes usam estrutura do patrocinador do Carnaval de São Paulo e estão em uma área reservada para o bloco, que conta com carrinhos enfileirados lado a lado.