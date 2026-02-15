SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a facadas durante uma discussão com um amigo em um bar, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Outro amigo tentou defendê-la e ficou ferido.

O crime aconteceu na rua Interlagos, no Jardim Belizário, onde fica o estabelecimento, por volta das 23h de sexta-feira (13).

Ariana Ferreira dos Santos, 37, estava acompanhada de amigos, quando houve uma discussão e ela foi atacada a facadas por um deles, um homem de 55 anos.

Outro amigo dela, de 57 anos, tentou ajudá-la, mas também atingido pelos golpes. Não foi divulgado qual a motivação da discussão.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), Ariana foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada ao Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem que tentou ajudá-la procurou atendimento por meios próprios no pronto-socorro do Parque São Jorge e, posteriormente, foi transferido para outra unidade hospitalar da região.

O agressor fugiu do local e ainda não foi encontrado. A polícia faz buscas para localizá-lo. A ocorrência foi registrada como homicídio e tentativa de homicídio na delegacia da cidade.