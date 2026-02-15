A transmissão começa mais cedo, às 18h, no YouTube da emissora pública

A programação é apresentada pelos jornalistas Tiago Alves, Bia Aparecida e Flávia Grossi. Os anfitriões recebem convidados especiais no estúdio para discutir a performance das agremiações e avaliar a evolução das escolas que buscam assegurar vaga na Série Ouro para desfilar na Sapucaí em 2027.

A repórter Anna Karina acompanha os preparativos das agremiações e mostra o esquenta no início dos desfiles, direto da concentração. Já as informações sobre o término das performances, na dispersão, ficam por conta dos repórteres Fernanda Cruz no domingo (15) e Vladimir Platonow na segunda (16).

Tiago Alves e Bia Aparecida assumem o comando da folia no domingo (15), enquanto Flávia Grossi faz dupla com o jornalista na faixa temática do canal público na segunda (16). Em dois dias, a Estrada Intendente Magalhães recebe 29 agremiações que representam a cultura popular com a força das comunidades.

O desfile reúne escolas de samba conhecidas que já passaram pelo Grupo Especial do Rio de Janeiro como Renascer de Jacarepaguá, Vizinha Faladeira, Tradição, Lins Imperial, Império da Tijuca, São Clemente, Acadêmicos da Rocinha e Leão de Nova Iguaçu, entre outros pavilhões.

Para comentar a transmissão da TV Brasil, os convidados deste domingo (15) são a pesquisadora Bia Chaves, a produtora cultural Helyane Silsan, a cantora de samba-enredo Millena Wainer, o jornalista Rodrigo Santos e o coreógrafo Marcos Bandeira.

Já na segunda (16), a emissora recebe no estúdio outros especialistas. A produção especial conta com a jornalista Suelen Martins, a diretora de bateria Thayane Cantanhêde, o mestre de bateria Dinho Santos e o sambista Pedro Araújo.

Detalhes do regulamento

A escola de samba com a maior pontuação da Série Prata garante uma vaga na Série Ouro para desfilar na Marquês de Sapucaí em 2027. As quatro agremiações com as piores classificações em cada um dos dias serão rebaixadas para a Série Bronze no próximo ano.

O regulamento exige no mínimo 700 componentes para a apresentação de 35 a 40 minutos. As escolas de samba da Série Prata precisam percorrer a Intendente Magalhães com no mínimo duas e no máximo quatro alegorias. A comissão de frente tem que reunir entre dez e 12 integrantes. As escolas de samba ainda devem desfilar com no mínimo 120 ritmistas, 30 componentes por alas de enredo e um casal de mestre-sala e porta-bandeira.

O desfile de domingo (15) reúne 14 escolas que se apresentam na seguinte ordem: Mocidade Unida do Santa Marta, Arrastão de Cascadura, Tubarão de Mesquita, Renascer de Jacarepaguá, União do Parque Curicica, Independente da Praça da Bandeira, Chatuba de Mesquita, Vizinha Faladeira, Unidos de Lucas, Independentes de Olaria, Tradição, Lins Imperial, União de Jacarepaguá e Acadêmicos do Cubango.

Já na segunda (16), a Série Prata tem 15 agremiações que entram na pista na sequência: Império da Tijuca, Flamanguaça, Feitiço Carioca, Siri de Ramos, Acadêmicos da Abolição, Império de Nova Iguaçu, São Clemente, Acadêmicos do Dendê, Acadêmicos do Engenho da Rainha, Unidos de Santa Tereza, Acadêmicos da Rocinha, Acadêmicos de Santa Cruz, Alegria do Vilar, Leão de Nova Iguaçu e Império da Uva.

