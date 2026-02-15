SÃO PAIULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem é suspeito de ter matado ontem a ex-esposa a tiros e se matado em seguida em Itumbiara (GO).

O suspeito, 46, teria atirado diversas vezes na vítima, 39, na casa dela. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por moradores que ouviram os disparos, mas encontraram a mulher já morta no local, que fica no setor Santa Rita. Eles não tiveram as identidades divulgadas.

A Polícia Civil informou que, ainda na residência, ele deu uma coronhada na filha da ex-esposa, de 15 anos. Segundo a corporação, ela ficou levemente ferida, e o UOL apura se a adolescente precisou de atendimento médico.

Militares encontraram o suspeito também caído no chão da casa. De acordo com a PM, ele estava com um ferimento de arma de fogo na região da cabeça, indicando que teria tentado tirar a própria vida.

O agressor foi socorrido, mas não resistiu. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado e tentou reanimá-lo, mas a morte dele foi constatada no local. A equipe também achou um revólver ao lado dele e o apreenderam para perícia.

A mulher tinha uma medida protetiva contra ele há pouco tempo. A proteção havia sido expedida pelo Judiciário no dia 6 de fevereiro e ele foi intimado na última sexta-feira, disse a Polícia Civil.

O caso está sendo apurado pela Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia. Dias antes, na mesma cidade, outro episódio semelhante também chamou atenção nacional: O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Machado, atirou contra os dois filhos e se matou em seguida.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Tags:

Polícia