SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos foi morto na madrugada deste domingo (15) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O crime aconteceu na avenida Presidente Vargas, próximo à ponte Zerbini, por volta de 2h.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional do município. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento.

Após a apresentação do tradicional desfile da Banda Mole, policiais militares auxiliavam na dispersão da multidão quando notaram uma aglomeração em um ponto da via, segundo o registro do boletim de ocorrência.

Quando os PMs se aproximaram, viram o jovem caído e com um ferimento causado por tiro. Acionado, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local e constatou a morte do adolescente.

Com ele, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidos um pino de cocaína, um isqueiro e R$ 176 em espécie.

Em nota, a Prefeitura de Guaratinguetá lamentou a morte do jovem e disse que o crime ocorre após o encerramento das atividades do evento, quando o sistema de som já havia sido desligado e as forças de segurança atuavam na dispersão do público.

A gestão municipal afirmou ter entregado as imagens das câmeras de monitoramento para as autoridades responsáveis pela investigação do caso.