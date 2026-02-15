RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Janja está confirmada no último carro do desfile da Acadêmicos de Niterói, na noite deste domingo (15), na Sapucaí, no Rio de Janeiro. A apresentação, às 22h, será transmitida ao vivo pela Globo, que exibe os desfiles do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Intitulado "Vale uma nação, vale um grande enredo", a escola afirma que a alegoria incorpora referências à arquitetura moderna de Brasília. Uma enorme escultura do presidente é o destaque do carro. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, desfilará em um dos carros alegóricos. Ela será a primeira anfitriã do Palácio da Alvorada a desfilar por uma escola de samba do Rio de Janeiro.

Janja também terá uma referência na ala 28, que tem o trompetista Fabiano Leitão abrindo o cortejo. Como em um bloco de Carnaval, um estandarte terá a inscrição "Solte sua Janja!". As informações constam no livro Abre-Alas da Liesa, a liga das escolas de samba do Rio de Janeiro .

A homenagem deste ano tem sido alvo de questionamentos por partidos da oposição, que acionaram a Justiça sob o argumento de propaganda eleitoral antecipada. O TSE rejeitou ações apresentadas para tentar barrar o desfile, mas a ministra Cármen Lúcia alertou para o risco de ilícito.