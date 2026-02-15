FOLHAPRESS - A cantora Teresa Cristina cantou o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que fala da trajetória política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o baile do Cordão do Boitatá neste domingo (15), no Rio.

A sambista animou a multidão ao começar a cantar a letra. No refrão, que faz menção ao petista, o público presente entoou o samba, gritando o nome do chefe do executivo e fazendo o sinal de "L" com as mãos, em referência a Lula.

No fundo do palco, a deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ) acompanhava a letra do samba. Mais cedo, ela fez uma fala no evento.

Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil", o presidente Lula virá ao Rio e ficará em um camarote da prefeitura da cidade para acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí. A escola de samba se apresenta neste domingo, abrindo a primeira noite de desfiles das agremiações do Grupo Especial. A primeira-dama Janja desfilará em um carro alegórico.

O presidente barrou a participação de ministros e auxiliares no desfile, sob risco de configurar apoio ou campanha antecipada para o presidente.

Partidos de oposição acionaram o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que rejeitou as ações. No entanto, a ministra Cármen Lúcia alertou para riscos durante a apresentação da agremiação. "A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém", afirmou.

(Igor Soares)

