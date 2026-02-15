Folhapress - Com poucos banheiros químicos para o Carnaval no centro de São Paulo, foliões fazem fila para usar os banheiros oferecidos pela Sabesp, na Praça da República.

O posto fica montado das 9h às 18h, com filtros de água potável, sombra e fraldário.

O fluxo é rápido e atende melhor os milhares de foliões - muitos fazem xixi na rua devido às filas nos banheiros químicos, que chegam a dez minutos.

Na avenida Ipiranga, além do posto da Sabesp, há apenas dez banheiros para atender à demanda de todos os blocos que passam pela região da praça.

Estes, no entanto, não têm papel nem água, e ambulantes vendem pedaços de papel higiênico a R$ 2 ao lado das filas.

