SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de um carro de luxo atropelou e matou um pedestre no km 13 da rodovia dos Imigrantes, altura de Diadema, na Grande São Paulo. O atropelamento ocorreu na noite deste sábado (14).
O motorista dirigia uma BMW X1, e quis desviar da lentidão na via. O motorista relatou que trafegava pela faixa 2 da via, quando notou que havia lentidão à frente e desviou para a faixa 3, segundo registro da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).
Ao mudar de faixa, ele atropelou um andarilho que estava na pista. Não há informações sobre a velocidade do veículo.
A pessoa foi projetada para o acostamento e morreu no local. A polícia técnica foi acionada e chegou ao local à 01h53. Às 02h33, a vítima foi removida por uma equipe funerária.
O carro teve o capô amassado e o para-brisa trincado. O motorista saiu ileso. O veículo foi liberado no local e seguiu viagem, segundo a Artesp. O acostamento da rodovia ficou bloqueado por cerca de cinco horas, conforme informações da concessionária Ecovias.