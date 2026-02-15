SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos foi preso em flagrante no sábado (14) por agredir uma mulher em uma lancha durante o desfile do Galo da Madrugada, no Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher com sangue no rosto. Também é possível ver que o homem é agredido por outras pessoas que estavam na embarcação.

Homem foi preso e retirado do local em um barco. Policiais militares utilizaram uma embarcação a remo para ir até a lancha e deter o suspeito. Barqueiros também ajudaram na ação para prender o homem.

Foliões comemoraram a prisão. O casal acompanhava do rio Capibaribe o desfile do bloco.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que conduziu o agressor para delegacia. Em nota, a Polícia Civil declarou que a 1ª Delegacia da Mulher realizou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 - Central de Atendimento à Mulher - e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Tags:

PE