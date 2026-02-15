RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em sua 13ª edição, o bloco Toca Rauuul animou as centenas de jovens e adultos que se aglomeravam na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, neste domingo (15).
O show começou por volta das 15h30. Ao som de sucessos do cantor Raul Seixas, o público entoou canções como "Sociedade Alternativa", "Metamorfose Ambulante", entre outras. No palco, a organização aproveitou para reforçar o combate ao assédio. "No Toca Rauuul, não toleramos assédio", disse um dos organizadores.
Esse é o quinto ano que a química Angela Duncke, 36, vem ao bloco em homenagem a Raul Seixas. "É um bloco muito bom, uma música que ouço desde que nasci, que passou pelos meus pais", conta. No bloco, ela diz, a animação é garantida. "A galera é bem fiel, todo mundo canta. É super animado. Acho que Raul ficaria feliz se visse esse bloco."
A foliona não deixou de pensar na fantasia para aproveitar o show. Com as altas temperaturas, ela e os amigos se inspiraram e capricharam na fantasia de "chuva". "É chapéu e arminha de água para refrescar."