SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 22 anos foi baleada no olho e um homem de 32 anos foi baleado de raspão no pescoço durante uma briga generalizada na noite deste sábado (14) no carnaval de Salvador, na Bahia.

Uma briga generaliza na multidão ("pipoca") ocorreu no circuito Osmar, em frente ao Teatro Castro Alves. Durante a confusão, uma bala perdida atingiu o olho esquerdo da jovem. Outro disparo atingiu de raspão o pescoço do homem, confirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, que preservou as identidades.

Os dois foram socorridos e internados no Hospital Geral do Estado. O quadro clínico da jovem é considerado delicado devido à gravidade da lesão. Já o estado de saúde do homem é estável.

As forças de segurança da Bahia atuam em conjunto para esclarecer o motivo da briga. "Câmeras de segurança na região do Campo Grande serão analisadas pelas Polícias Civil e Científica", diz a SSP em nota. "O depoimento de testemunhas também será fundamental na elucidação da ocorrência."

Essa foi a segunda vez que tiros foram registrados no mesmo circuito. Na abertura do Carnaval, no quinta-feira (12), um homem também saiu ferido por disparos no local.

O secretário de segurança, Marcelo Werner, prometeu esclarecer o caso. "Já temos linha de investigação. As imagens estão sendo capturadas, as vítimas foram ouvidas, a perícia foi realizada e estamos cotejando as imagens da área para identificar o responsável", afirmou à imprensa.

Já o governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu o sistema de segurança que foi montado. "Sempre há quem venha com má intenção. Quando alguém tenta entrar com algum tipo de arma, os portais [barreiras fixas para revista] seguram. As câmeras estão posicionadas em locais estratégicos onde, às vezes, não é possível manter um policial fixo, mas temos drones sobrevoando, muita tecnologia e muita inteligência atuando", disse.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador.