SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi detido sob suspeita de assédio contra duas funcionárias de uma tenda de acolhimento às mulheres neste domingo (15) durante um bloco de Carnaval na praça da República, no centro de São Paulo.

As vítimas estavam no local justamente para oferecer apoio a mulheres durante a festa. Entre as ações está a distribuição de adesivos e tatuagens temporárias com a frase "Não é não".

Conforme a Guarda Civil Metropolitana, um homem, aparentemente embriagado, chegou ao local e pediu que as funcionárias colassem um adesivo em sua genitália.

As atendentes se sentiram ofendidas e chamaram uma equipe da GCM que estava na região.

O homem foi abordado, detido e encaminhado para a 1ª DDM (Delegacia da Mulher), no bairro do Cambuci, centro da capital paulista. No entanto, conforme a GCM, o suspeito foi liberado na sequência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, "diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos e as responsabilizações".

Até a manhã deste domingo, 33 pessoas haviam sido detidas no Carnaval de São Paulo, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública. Ainda segundo a pasta, mais de 60 celulares roubados ou furtados durante os dois primeiros fins de semana de Carnaval foram recuperados.

Somente no sábado (14), 32 aparelhos foram apreendidos com criminosos em diferentes pontos.

A polícia não divulgou a identidade dos suspeitos presos neste sábado e neste domingo, não sendo possível localizar suas defesas até a publicação do texto.

Três foram presos por suspeita de furto de celular em um bloco no entorno da praça da República na tarde de sábado (14). A prisão foi feita por policiais civis disfarçados de foliões. Eles vestiam fantasias inspiradas no desenho animado "Scooby-Doo".

Oito celulares foram apreendidos nesta ação.

No pré-Carnaval, policiais em operação já haviam usado roupas em alusão ao filme "Os Caça-Fantasmas" e também de alienígenas.

Já policiais militares prenderam quatro pessoas ?três homens e uma mulher? por suspeita de furtos de celular durante a passagem de um bloco pela avenida Pedro Álvares Cabral, no entorno do parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista.

O trio foi abordado quando deixava o local. Com eles foram apreendidos nove aparelhos. Os detidos não souberam informar a origem dos equipamentos, conforme a Polícia Militar.

Ainda no Ibirapuera, policiais militares suspeitaram da atitude de cinco adolescentes que estavam em meio aos foliões. Segundo a PM, eles tentaram fugir ao notar a aproximação dos policiais. Durante a revista foram localizados cinco celulares. Os detidos foram encaminhados para uma delegacia.

Uma outra prisão seguida de apreensão de aparelho ocorreu na região de Pinheiros, zona oeste. Policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de furto de telefone na avenida Rebouças. Os agentes viram três homens realizando o crime. Com eles foi apreendido um aparelho que havia sido furtado.