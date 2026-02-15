SÃO PAUO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, interrompeu a operação de pousos e decolagens na tarde deste domingo (15) devido à presença de drones no entorno em uma área proibida.

Paralisação segue protocolo de segurança internacional. No Brasil, a legislação proíbe o uso de drones em áreas de aproximação e decolagem de aeroportos sem autorização prévia das autoridades.

Polícia Militar foi acionada às 16h para averiguar a presença de aproximadamente oito drones no local. Os equipamentos estariam sobrevoando a rota de decolagem e aterrissagem de aeronaves.

Presença de drones ocasionou paralisação temporária das operações e cancelamento de voos. O UOL procurou a assessoria de imprensa do aeroporto para esclarecer quantos voos foram afetados e aguarda retorno.

A ocorrência segue em andamento e o aeroporto está fechado para pousos e decolagens. O COE (Comandos e Operações Especiais) da PM foi acionado para operar um bloqueador de sinal, com objetivo de restabelecer a segurança no local.