SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O bloco de indígenas Apaxes do Tororó desfilou neste domingo (15) no circuito do Campo Grande acompanhado de uma bateria de samba, uma ala das baianas, além de alas com indígenas.

O tema do desfile foi "Carlinhos Brown -A Volta do Rei de Oyó à 'Tribo Americana' Apaxes do Tororó".

O cantor participou do início do desfile e atravessou a passarela Nelson Maleiro no chão da avenida, com um figurino em homenagem ao bloco. Ele dançou ao lado de indígenas das etnias que habitam o estado da Bahia.

Criado em 1968, o Apaxes do Tororó é um dos mais antigos dos blocos de índio de Salvador. Na década de 1990, Carlinhos Brown teve papel importante na revitalização do bloco, inclusive sugerindo a mudança da grafia do nome do bloco de Apaches para Apaxes, em uma referência ao axé.

Também desfilou no circuito do Campo Grande o bloco de índio Commanches do Pelô.