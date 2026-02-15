SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais civis fantasiados de personagens da turma do Chaves prenderam neste domingo (15) cinco suspeitos que atuavam em blocos de carnaval na região da República, centro de São Paulo.

Alguns suspeitos foram presos por tráfico de drogas. Primeiro, dois homens foram detidos vendendo cigarros de maconha. Mais tarde, outro homem acabou flagrado com cigarros de maconha, pinos com cocaína, ampolas com lança-perfume e dinheiro.

Mais tarde, duas suspeitas foram detidas com celular furtado. Elas foram abordadas pela polícia "após monitoramento do comportamento dos suspeitos no meio do público", diz em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Quatro foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro. O terceiro homem ?com a maior quantidade de droga? foi levado para o 78º DP, no Jardins. Todos já estão à disposição da Justiça. "Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia", afirma a secretaria.

O disfarce é uma das estratégias da polícia. Ele "permite identificar com mais precisão o modus operandi de grupos criminosos que se aproveitam de grandes eventos para praticar delitos, especialmente furtos, tráfico e receptação", diz a SSP.

Ontem, policias com fantasias de personagens do desenho Scooby-Doo prenderam três pessoas. Com eles, foram recuperados oito celulares. Na semana passada, agentes fantasiados de Caça-Fantasmas recuperaram 12 celulares e prenderam uma suspeita.

"Além da região da República, equipes à paisana seguem atuando em pontos estratégicos da capital, como Ibirapuera, Consolação e Paraíso, com foco na prevenção e repressão a crimes patrimoniais", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

Operação Carnaval

A polícia diz ter recuperado mais de 60 celulares nos dois primeiros fins de semana de Carnaval na capital. "Somente no sábado (14), 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da cidade", afirma.

A Polícia Civil diz que já iniciou a triagem dos equipamentos para identificação dos proprietários. O programa SP Mobile cruza dados de operadoras com registros de ocorrência.

Até o momento, a Operação Carnaval 2026 prendeu 42 pessoas na capital, diz a SSP. São casos de furto, roubo, tráfico, adulteração de bebidas e cumprimento de mandados judiciais.

Para a proteção das mulheres, há equipes especializadas. Policiais femininas acolhem vítimas de abuso e se comunicam com unidades móveis da Delegacia de Defesa da Mulher espalhadas por grandes blocos.